日股受到隔夜收黑的美股負面影響，加上科技類股領跌，大盤開低後就失去上漲動力。21日，日股早盤結束時，日經指數收27377.44點，跌395.49點或1.42%。東證收1919.17點，跌19.36點或1%。迄今的周線，日經跌2.6%，東證也跌近3%。

三菱日聯國際投信認為，日股受到美股那斯達克下跌影響，晶片相關類股成為市場脫手的主要對象。在下周聯準會發表談話前，對利率看法保持中立，投資人進場也相對謹慎保守。

晶片族群領跌，東京威力科創跌6.3%，愛德萬測試跌4.18%，信越化工也跌2.46%。

豐田汽車跌2.45%，這家全球最大車廠指出，受到新冠疫情波及，自己在日本有11車廠無法正常生產，故產能將會減少。

不過，航空公司與鐵路業者股價卻上揚，全日空漲1.57%，日航漲1.6%，西日本旅客鐵道漲1.56%，東日本旅客鐵道也漲1.32%。

至於日本航運3大巨頭持續走弱，日本郵船跌2.22%，川崎汽船跌0.45%，商船三井也跌1.33%。