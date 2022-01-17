國際油價狂飆，在台股交易的二檔正向原油ETF今（17）日同大步漲，期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），各以大漲3.96％及2.63％作收。街口投信分析，非洲國家因財政問題而無法快速擴產原油，凸顯出OPEC+加速增產的可能性不高，畢竟實際產出存有短期無法克服的阻力，這將是原油價格得以持續走揚的關鍵之一。

據統計，年初迄今，短短的兩週，布蘭特原油價格已由去年底的每桶79.32美元漲至每桶86.06美元，接近去年10月的高點每桶86.4美元，另西德洲原油每桶也漲破84美元。

街口投信表示，油價大漲主因受助於原油供給問題層出不窮，像是利比亞因輸油管維護而減產約50萬桶/日，哈薩克則是在民眾大規模抗議動亂下，原油運輸與出口受到嚴重阻礙。

除此之外，Omicron變種病毒在歐美國家快速擴散，但確診民眾的症狀普遍皆屬輕症，對於經濟活動的影響相對有限，原油需求衝擊的擔憂也隨之緩解，帶動過去兩週油價強勁的走勢。

另一方面，雖說OPEC+無懼於Omicron變種病毒帶來的影響，維持原定的每月增產40萬桶/日計劃不變，但根據標普全球普氏（S＆P Global Platts）調查顯示，去年12月OPEC國家增產19萬桶/日，加計包含俄羅斯在內的同盟國增產12萬桶/日，合計整體OPEC+僅僅增產31萬桶/日，明顯低於既定的目標40萬桶/日。