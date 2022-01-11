證交所12日審議晉弘股票上市案 12:212022/01/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於明（12）日召開有價證券上市審議委員會議，審議晉弘（6796）股票上市案。今日午盤在興櫃成交價約70元。 晉弘科技董事長為鄭竹明，公司實收資本額3億元，以科技事業申請上市，主要輔導券商為中國信託證券，主要業務為數位醫學影像診斷裝置及技術服務之顧客解決方案；109年稅前純益為6023萬元，110年前三季4725萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為2.41元、1.42元。 《興櫃股》弘凱7日起公開申購 19日掛牌上市 鼎基股票上市案 4日審議 #晉弘 #證交所 #股票上市案 #日審議 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》晉弘12日上市審議 08:012022/01/11 財經 111年股東常會今開放登記 逾93％公司搶先登記 15:492022/01/04 財經 證交所宣導漫畫 推新作 04:102022/01/04 證券．權證 農曆年彈性休假 1／22補班、不交易不交割 17:102022/01/07 財經 《基金》殖息率8％ 00728將於20日除息 10:342022/01/06 財經 櫃買7日審議通過美達科技上櫃案 19:012022/01/07 財經 《證交所》鼎基通過上市審議會審議 08:352022/01/05 財經 印尼煤商與日本呼籲政府解除出口禁令 20:002022/01/06 財經 證交所邀券商 研議強化資安 04:102022/01/10 投資理財 鼎基股票上市案 證交所審議通過 18:092022/01/04 財經 證交所與元富證攜手28家公司引資 推動台股迎向國際 12:212022/01/03 財經 財經熱門新聞 航運老三賺翻！股價卻被長榮、萬海打趴 他抖出不能說的秘密 - 財經 航運恐怖拐點來了？專家爆殘酷真相：2大問題無解 - 財經 老屋都更難！他預言「大樓以後不值錢」網揪1關鍵狠打臉 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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