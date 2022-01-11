證交所將於明（12）日召開有價證券上市審議委員會議，審議晉弘（6796）股票上市案。今日午盤在興櫃成交價約70元。

晉弘科技董事長為鄭竹明，公司實收資本額3億元，以科技事業申請上市，主要輔導券商為中國信託證券，主要業務為數位醫學影像診斷裝置及技術服務之顧客解決方案；109年稅前純益為6023萬元，110年前三季4725萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為2.41元、1.42元。