證交所11日舉辦「110年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，會中並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動公司上市對資本市場的貢獻。在流通證券獎-證券承銷商、活絡經濟獎-IPO籌資金額、活絡經濟獎-IPO市值等三大獎項中，元大、福邦兩大證券商為最大贏家，均入榜前三名，尤其元大證更一舉拿下三冠王。

證交所舉辦「110年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，為增進新上市公司與中介機構及證交所互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動公司上市對資本市場之貢獻，並邀請金管會主委黃天牧及證券期貨局長張振山出席，並與主辦單位證交所董事長許璋瑤及總經理簡立忠共同頒獎。

活動除頒發獎牌予獲獎的證券承銷商、會計師事務所及律師事務所以資勉勵外，證交所並感謝中介機構及新上市公司代表熱情參與，透過舉辦此活動，期能協助企業健全發展，提升我國資本市場競爭力。

證交所公布此次獲獎名單如下：

．流通證券獎-證券承銷商：第一名元大證券、第二名福邦證券、第三名台新證券。

．流通證券獎-會計師事務所：第一名勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所；第二名 安侯建業聯合會計師事務所；第三名安永聯合會計師事務所。

．流通證券獎-律師事務所：資本市場貢獻獎（本國企業）：翰辰法律事務所、資本市場貢獻獎（本國企業）：遠東聯合法律事務所、資本市場貢獻獎（外國企業）：建業法律事務所、資本市場貢獻獎（外國企業）：協合國際法律事務所。

．活絡經濟獎-IPO籌資金額：第一名元大證券、第二名凱基證券、第三名福邦證券。

．活絡經濟獎-IPO市值：第一名元大證券、第二名凱基證券、第三名 福邦證券。