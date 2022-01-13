日股走跌，因當地疫情增溫，零售類股以及服務產業股票遭市場拋售，科技類股則漲跌不一。13日經指數收28489.13點，跌276.53點或0.96%。東證收2005.58點，跌13.78點或0.68%。

全日本單日最新確診數合計為1.32萬人左右。日本在4日全國僅千位染疫，沒想到在短短8天內，每天新確診數就已破萬，可見這一次新冠病毒的傳染力有多強。

日經指數中，電影院業者東寶重挫5.5%。零售商永旺跌5.7%，還有快時尚成衣大廠迅銷也跌近2%。

分析師認為，病毒再發威，恐怕影響景氣回歸正常化，股市信心度也感受到壓力。

科技類股漲跌互見，光學鏡頭業者奧林巴斯跌5%，電子設備製造商安川電機也跌6.3%。同時，科技權值股東京威力科創翻紅收漲0.35%，愛德萬測試也漲1.58%。

東證指數中，精密機械指數表現不佳，一度跌2.63%並創6個月低點。另外，零售業與服務業指數也分別曾跌1.92%以及1.87%。

但受惠原物料價格大漲，鋼鐵指數一度漲逾3%表現搶眼。例如，太平洋金屬漲6.64%，東寶鋅業漲5.88%、住友金屬礦業漲5.76%以及新日鐵也漲5.07%。

汽車類股方面，豐田與日產都漲2.23%。