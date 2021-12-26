企排下半季26日進入第2天的賽程，首場比賽由昨日交手過的愛山林與極速超跑再次碰頭，愛山林經昨日對戰後調整，首局明顯在防守上較能承受攻擊，但極速超跑發揮高度優勢，攻守兩端讓愛山林吃盡苦頭，最後極速超跑就以25比19、23、21直落三收下2連勝。

首局愛山林氣勢強烈，主攻手鄭伊伶多次在前排得手，比數也稍稍拉開，隨後極速超跑靠著 Berkeley 攔網與快攻得手，將比數緊咬，戰況呈現膠著。極速超跑Maria、「阿非」陳菀婷與陳怡如延續進攻氣勢，多次網前防守有效限制住愛山林的進攻，將比數反超，最後以25比19收下首局。

次局極速超跑開局攻擊效率提高，蔡幼群的強扣與Milana的突襲帶動下取得些微領先，愛山林則靠著黃珮甄、李子嫣的火力扳平戰局，兩隊也進入拉鋸，隨後極速超跑靠著隊長阿非最後在四號位的扣殺得分，第二局以25比23結束。

第3局兩隊互有來往，愛山林胡宸穎與超跑Berkeley快攻較勁讓比賽一度膠著，極速超跑Berkeley與Maria於防守端施壓，比數瞬間拉開，但愛山林還沒放棄，多次前場的扣殺得分加上極速超跑失誤下，將比數追近，不過超跑隨即穩住陣腳，江思萳與隊長阿非關鍵時刻接管比賽，最後極速超跑就以25比21直落三拿下勝利。