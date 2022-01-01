阿婆說油飯1包30，最後3包算100，網友乖乖買下。（翻攝臉書社團《爆怨公社》）

買東西買越大量，單價越便宜？那可不一定！一名網友就分享自己的搞笑事蹟，去攤位買油飯，阿婆說1包30，最後3包算你100，網友開心買回家才突然想到不對，3包90才對。網友看完笑翻喊：「阿婆計劃通」、「薑是老的辣」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示肚子很餓，就想要吃油飯。剛好看到一位阿婆準備收攤了，急忙去找她。阿婆說炒麵沒有了，剩3包油飯，「1包30。最後3包算你100就好」，原PO開開心心將手中百鈔遞給阿婆說：「厚啊，攏來！」，阿婆也笑咪咪地回：「少年仔，多蝦喔」。

等原PO回到家，才突然想到哪裡怪怪的：「油飯1包30，3包是90才對啊」，讓他無奈OS：「金甲係塞伶阿婆咧」。

超過9000名網友看完笑翻，紛紛回應：「阿婆計劃通」、「薑是老的辣」、「阿婆的氣勢贏了，年輕人終究是年輕人，太衝動了」、「每個來阿嬤都說剩三包，買走再拿出三包」、「阿婆是精算大師..你大意了」、「哈哈哈 我看到後來也才反應過來 好會做生意阿婆阿」、「難怪常常聽到有人說 我阿嬤來都比你厲害 原來是真的」、「阿婆的話術你擋不住，自助餐的老闆算數更是另人刮目相看」。