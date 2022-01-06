總獎金300萬元的2021肇喜登峰巡迴賽封關賽、環台公開賽今天在台中高爾夫球場進行第3回合賽程，在強風下，李玠柏與洪健堯都打出69桿，兩人同以3回合總桿低於標準桿12桿的204桿，暫居並列領先，一起享有6桿領先優勢，兩人明天不僅是爭奪這項比賽的冠軍獎盃，也爭肇喜登峰巡迴賽獎金王頭銜，將是一場高張力的精采對決。

明天最後回合決賽，李玠柏與洪健堯預料是這場封關賽對決的關鍵選手，若李玠柏成功奪冠，現居獎金排名首位的他將同時登上肇喜登峰巡迴賽獎金王寶座，如果洪健堯封王，目前居登峰巡迴賽獎金排名第二的他，將超越李玠柏，搶下獎金王頭銜；獎金王可獲得10萬元獎金及今年台灣三商名人賽參賽資格。

截至前5場肇喜登峰巡迴賽為止，獎金排名首位是李玠柏，獎金總額暫為123萬5250元，暫排名第二的是洪健堯，獎金總額為100萬元，尚差李玠柏23萬多元；暫居第三的是詹世昌，獎金總額暫為69萬。因此明天的決賽也是李玠柏與洪健堯爭奪肇喜登峰巡迴賽獎金王的關鍵之戰。這項比賽冠軍可獲獎金新台幣50萬元，亞軍25萬元。

今天兩人都打出5鳥2柏忌，李玠柏以推桿取勝28推，是3回合以來最好的推桿表現，「不過前9洞風真的很大，一直在找揮桿感覺，」2鳥1柏忌分別是第2丶8洞9呎與6呎小鳥推桿，及5桿的第6洞開球歪進樹林，第3桿又進沙坑，切球與推桿失誤，吞下柏忌，35桿；後9洞稍好，第10洞一記30呎長推抓鳥後，可惜第11洞4呎多的保帕推桿沒進吃柏忌，所幸兩個5桿洞第15及18洞都順利捉鳥，34桿。

洪健堯今天推桿也不錯，27推，上球道與上果嶺成功率都很高，都是12個洞，不過他說前9洞風勢強勁，揮桿距離判斷失誤比較多，尤其是逆風多打短，前9洞成功上果嶺只有5個洞；後9洞的判斷果斷一些，狀況有改進。

洪健堯今天打得最好的一洞是在第14洞3桿短洞，頂著大逆風，以七號鐵桿打進果嶺邊，距洞20碼，直接切進洞抓鳥。他表示，其實今天的短切丶推桿與救球的節奏與手感都很好。