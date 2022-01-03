泰國皇家空軍正考慮採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）打造的F-35戰機，除了先進技術外，空軍總司令納帕杰（Napadej Dhupatemiya）主張，它的售價比瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）便宜。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，納帕杰強調，有鑑於F-5和F-16服役超過30年，維修費用與安全風險很可能與日俱增，加上現代戰爭進化，有必要採購隱形戰機，以加強國防。他說，瑞典紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）新戰機1架8,500萬美元（近24億台幣），而洛馬打造的F-35費用如今已從最初每架1.42億美元（近40億台幣），降為8200萬美元（近23億台幣），要是透過談判，售價甚至可能壓到每架略高於7000萬美元（約19億台幣），可算是最好的選擇。

然而，《航空線上》（Aviacionline）網2日指出，8200萬美元（近23億台幣）接近第12批次（Lot 12）F-35A的價格，而第14批次（Lot 14）的價格約為7790萬美元（近22億台幣），仍遠比納帕杰樂觀預測的7000萬美元（約19億台幣）高。

但超越推測和一廂情願，從瑞士和芬蘭的合約中，或許能好好了解F-35A的實際價格。其中瑞士要以40.29億美元（近1117億台幣）的價格，買36架第4批次F-35A，算起來1架近1.12億美元（約31億台幣）。另一方面，芬蘭將砸53.49億美元（近1,500億台幣），採購64架第4批次F-35A戰機，算起來1架略超過8300萬（近23億台幣）。

而瑞士和芬蘭買的雖然是同一批次F-35A，但卻有明顯價差，或許是因為採購的數量和融資條件所致。

分析指出，泰國只打算買8—12架，靠這麼少的數量，似乎不太可能獲得比瑞士或芬蘭更好的採購條件。此外，除了日、韓，澳洲或以色列等堅定盟友，還有歐洲國家外，美國現在還沒有賣過其他任何國家F-35。

相對的，「獅鷲（Gripen）」E/F是戰力相當優的現代輕型戰機。一般認為，它是4.5代戰機中最經濟實惠的典型代表之一。儘管並沒有最新的資訊，但在許多網站上，「獅鷲」E的售價都是8500萬美元（近24億台幣），聽起來也算合理。