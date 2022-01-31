五月天除夕夜推出《五月天陪你守歲》。（相信音樂提供)

五月天這兩年在桃園、台南、高雄、台中舉辦「好好好想見到你」共計20場演唱會，用音樂療癒人心，鼓舞大家也砥礪自己，期待在2022年能把演唱會，帶到更多地方。在除夕夜，相信音樂和五月天攜手一起重溫演唱會時的感動與歡笑，集結成《五月天陪你守歲2022》將在1月31日除夕夜首播。

五月天透過「好好好想見到你」演唱會，以及「突然好想見到你」線上演唱會、跨年線上演唱會見各地歌迷。從在台北市立體育場重金打造四大演唱會舞台，現場座位擺滿著螢光棒，到今年的「五月天陪你跨年演唱會」，陸海空三路進擊登場，結合XR延展實境，震撼的視聽效果，也為線上演唱會締造全新規格。在虎年之前，推出《五月天好好好想見到你》線上特別版LIVE線上專輯，10首歌全新改編收錄，陪伴歌迷迎新年。

五月天演唱會嘉賓也往往引起熱議，像是睽違六年發行新專輯《各自安好》的劉若英、2021年有始有終的最強嘉賓周杰倫、透過雲端合作的毛不易、李榮浩、鮭魚返鄉的瑪莎，以及最萌嘉賓五月天怪獸女兒詠詠等10大嘉賓片段，讓人再三回味。而冠佑女兒帶學長來看演唱會，現場歌迷的震撼教育等，十大垃圾話趣味橫生、樂趣無窮。

五月天每人也各有斬獲，阿信推出全新單曲〈青空未來〉，並重新詮釋華人巨星鄧麗君華語經典〈月亮代表我的心〉，傳遞對樂迷的心意；石頭為了一個秘密計劃和家人5個月沒見面，也請大家拭目以待新作品；怪獸也多了爸爸的頭銜，洋溢幸福地說：「沒想到是這麼幸福的事，擔心她吃不飽穿不暖，但都幸福的。」冠佑以前是慈父，現在則成為嚴父，因為女兒有學長的接近。在家陪小孩的瑪莎則透露龍鳳胎很喜歡五月天演唱會，連曲目順序對調也會發現。《五月天陪你守歲2022》將在1月31日除夕夜22：45於相信音樂日常B’in Now頻道首播。