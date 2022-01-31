高雄左營區介壽路於除夕夜31日20時40發生一起火警，現場竄出濃煙，消防局出動21車62人前往搶救，火勢於21時8分撲滅，消防人員從5樓浴室救出1名年約71歲的陳姓婦人，但已無生命跡象，由右昌分隊救護車送往國軍高雄左營分院緊急搶救中。