除夕夜惡火！高雄左營大樓火警 婦人困浴室無生命跡象 22:092022/01/31 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左營一間大樓傳火警，現場救出一名婦人無生命跡象。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄左營區介壽路於除夕夜31日20時40發生一起火警，現場竄出濃煙，消防局出動21車62人前往搶救，火勢於21時8分撲滅，消防人員從5樓浴室救出1名年約71歲的陳姓婦人，但已無生命跡象，由右昌分隊救護車送往國軍高雄左營分院緊急搶救中。 羽球》戴資穎發時尚美照拜年 吐槽老爸搞笑拍照技術 除夕夜驚魂！高雄國光客運右輪突冒火 26名乘客驚逃 #高雄 #失火 #左營 #介壽 #浴室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 呼叫虎尾人！ 台灣燈會初一至初六限量3名送「虎尾燈」 12:252022/01/31 生活 高雄今＋9！某牙科醫護確診 市府急匡列122人採檢 15:132022/01/31 生活 樹林資收場除夕傳火警 幸無人傷亡 16:362022/01/31 社會 財神爺沒來！威力彩、大樂透都槓龜 24人獨抱百萬紅包 22:072022/01/31 財經 五月天陪你守歲除夕夜登場 虎年賀禮曝光最萌嬌點是她 15:152022/01/31 娛樂 威力彩頭獎6.9億 今晚花落誰家 04:102022/01/31 財經焦點 除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警 18:202022/01/31 社會 除夕夜浪漫傳統 侯友宜曝「紅包情書」由來 19:262022/01/31 政治 大寮幼兒園群聚 爆已跨班傳染 04:102022/01/31 焦點要聞 21座大滿貫 納達爾史上第一人 04:102022/01/31 運動天地 2022台灣燈會明登場 球后戴資穎出任防疫大使 11:392022/01/31 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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