不少人對於工程師一職有著高收入的刻板印象，一名在高雄傳產擔任工程師的男網友表示，他的底薪3萬8000元，加上職位津貼月領4萬5000元左右，卻被朋友嘲笑「薪水不到6萬不要說自己是工程師，很丟臉」，讓他相當難過，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他目前在高雄一間傳產公司擔任工程師，因為才剛工作3、4個月，底薪只有3萬8000元，加上職位津貼，每個月大約可領到4萬5000元的薪資。

原PO感嘆，最近幾位從理工科轉去電資學院的朋友向他詢問薪資，一聽他月領4萬5000元便開口嘲笑，說了「薪水不到6萬不要說自己是工程師，很丟臉」之類的話，讓他相當受傷，無奈詢問「請問這種薪水真的不能稱為工程師嗎？」

不少網友看完紛紛留言鼓勵，「別灰心剛出社會而已，純屬你同學太討人厭」、「以月薪6萬元為標準的話，一堆軟體工程師都不能是工程師了」、「誰說工程師就要被貼標籤，太多人對工程師這個廣義詞有偏見了」。

也有網友認為，「科技業底薪不是重點啦，像我爸他們的底薪可能還不如我現在的底薪，但年收入卻是我的好幾倍」、「看年薪吧月薪哪會準」、「沒人看月薪的，看年薪」。