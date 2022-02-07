台北市議員羅智強昨（6）日宣布，2月8日起將展開400公里徒步謝票，感謝大家公投時的支持。「焦糖」陳嘉行昨就在臉書酸說，如果有工作領定期薪水，還有助理、不用上班，只要每天走路拍照打卡開直播就可以，大家應該搶破頭吧？對此，羅智強辦公室主任楊植斗回嗆表示，聽說這位焦糖哥也有意競選議員，但顯然該做的功課遠遠不夠，難怪只能靠10萬粉絲念研究所。

陳嘉行表示，「國民黨政治人物都非常有才華，才能把台北市議員這麼硬篤（ngē-táu，台語發音）的工作，玩得這麼開心！羅智強議員的小確幸，就是領大家的納稅錢，然後健行遊台灣。」

對此，楊植斗昨在臉書喊話陳嘉行，「焦糖哥哥選前請熟悉自己的工作好嗎？」針對陳嘉行發文嗆羅智強，說他領議會薪水，卻去400公里苦行謝票，覺得這工作太開心，楊植斗說，議員的職責就是為民喉舌、監督市政，在議會休會期間，沒有委員會或質詢時，只要能替選區服務，任何的形式都不該被侷限。

如果焦糖覺得，議員得要待在議會，或者整天留在選區，楊植斗認為，那就是想像力跟眼界太貧乏；而四大公投攸關民生經濟甚劇，羅智強選擇在議會的工作結束後到凱道夜宿49天拚公投，強團隊也趁著下班和假日在街頭不斷進行宣講。

雖然1218的公投不如意，但楊植斗也指出，羅智強的選區同意票的比例遠高於不同意，羅智強的拚搏反映了選區的民意，照顧了他們的心聲，而焦糖哥卻無視市民對食安的憂心，這樣的人要參選，選民的眼睛真的得睜大一點。

為了400公里謝票順利，楊植斗說，羅智強團隊早在年前準備完成該監督的市政、該提供的選民服務都有人執行，羅智強也遠距聽取每日彙報；至於焦糖所在意的工作模式，楊植斗直言，「已經是很原始的作法，就讓它和焦糖一起被淘汰吧」，為民服務的心應不分遠近，他並問，要像羅智強拚得這麼累，放眼政壇又能有幾人？