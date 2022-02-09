台北市議員羅智強8日展開400公里謝票之旅，今日走到桃園時，突然看見自己「人生的第一台戰車」，讓他又驚訝又感動。

今（9）日是羅智強謝票行腳的第2天，他在臉書表示，走到桃園龜山下起大雨，忽然看見他的桃園戰車在前方出現，又驚訝又感動，且這是他人生的第一台戰車，當時在選台北市議員的時候都還沒有戰車。不過羅智強也說，這台戰車其實不是他的，是桃園市議員牛煦庭、國民黨文傳會前副主委毛嘉慶二位好友連夜趕工，特別幫他準備的。

一路上在戰車的相伴之下，風雨同行，羅智強也分享今天還有一個小插曲，原本上午規劃是走10公里，牛煦庭建議調整一下路線，可以走到龜山比較熱鬧的地方，於是改了路線，結果這麼一走，就走了15公里。

今日上午的行腳，羅智強形容「很紮實」，加上了淋了一個上午的雨，雖然有穿簡便雨衣，但衣服還是濕透了；中午到了龜山的眷村故事館，一停下來就冷得全身發抖，大家吃了熱熱的水餃、熱騰騰的酸辣湯，才覺得身體暖和了起來。羅智強也謝謝桃園的朋友，一路上感受到大家的熱情真的很激勵。