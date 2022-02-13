國民黨台南市議員謝龍介日前表態參加台南市長初選，對此，同黨台北市議員羅智強表示，謝龍介「真的委屈了」，國民黨對不起這位鎮守南台灣的頭號戰將。對於羅智強的抱屈，謝龍介直言，如果真的有委屈，那就不是謝龍介了。

羅智強12日在臉書發文表示，看到謝龍介決定參加台南市長初選的新聞，忽然心中有許多的感觸，雖然還有其他優秀的朋友也有意願參加台南市長初選，但想特別對謝龍介說聲「委屈了」；他說，謝龍介在藍營沙漠的南台灣不退不懼，以這樣的戰力，國民黨早就該給謝龍介一席不分區立委，這絕對不是謝龍介一個人的政治職位問題。

對於羅智強的抱不平，謝龍介12日接受《中天新聞》採訪時表示，他謝謝羅智強對他的疼惜，自己參與公眾事務所有的權力，來自於人民無怨無悔的選票支持，所以自己心中沒有委屈，如果真的有委屈，那就不是謝龍介了。

謝龍介指出，有部分人士說他人緣不好，他要請這些人去菜市場看看是誰的人緣好，可能有人認為他沒有親切感，但因為自己就是秉持要監督市政的理念，所以不會做私人交情的往來。