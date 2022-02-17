表態爭取黨內提名參選台南市長的國民黨台南市議員謝龍介，今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，提到目前包括陳以信、高思博都可能參選，甚至連朱立倫都被點名親征，謝龍介說，如果朱立倫親征台南市，「我沒有第二句話。」至於陳以信跟高思博，他則說，「我比他們強」。

謝龍介宣布參加國民黨提名協調機制到今天剛好滿1周，黃暐瀚說，很多人說謝選假的，也有人替他抱不平，「不會贏，何必選？」謝龍介說，他過去曾兩度爭取黨內提名選台南市長，第一次2005年輸給陳榮盛，第二次於2009年獲黨提名，他開始跑攤籌備，結果，3個月後，行政院宣布縣市合併，2010年，他與郭添財、李全教爭取出線，結果郭添財勝出。

面對外界耳語，謝龍介以此說明，自己一直以來都在台南耕耘，過去也與台南市長選戰擦身而過，「我說要選台南市長，一點都不突兀」，針對外界質疑「選假的」聲音，他直言，這些人不懂謝龍介，「我這個人既然說要選了，就不會是選假的。」

黃暐瀚也問，如果陳以信辭去不分區立委，參選台南市長，謝龍介有機會遞補不分區立委，謝反問，「按照這個劇本來走，一定是我遞補嗎？吳敦義不會去遞補嗎？」他說，吳敦義有什麼道理不遞補？這個邏輯一點都不通。謝龍介強調，政治要講究誠信，可以有陰謀論，他也願意面對。

黃暐瀚則問，如果吳敦義公開說陳以信去選台南市長，由謝龍介遞補呢？謝龍介說，國民黨士氣這麼低迷，就算吳敦義公開這樣說，他也不會和稀泥，直言這對國民黨是重大傷害，人民也就不再信任國民黨，勸退是20年前的戲碼了，「我如果工於心計、和稀泥，早就是不分區立委了」。

謝龍介也說，8年來，國民黨不乏高學歷者參選台南市長，2014年黃秀霜參選即是一例，2018年高思博選市長，當時正值「韓流」，但即使選民不投民進黨也沒投給國民黨，他說，既然要選，他就要選贏。