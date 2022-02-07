台北市議員羅智強宣布，8日將展開步行400公里謝票，清晨6點將重回凱道，在台北賓館前集合，升旗後出發。台北市議員游淑慧今（7）日透露，當時她聽到羅智強這個想法時，反應是「翻白眼」，覺得是個刻苦耐勞累死人的舉動。

羅智強今在臉書表示，這是一趟感謝之旅，感謝公投時大家的參與，不管投的是同意還是不同意，都是對這塊土地的政策選擇，這就是蔡同榮和林義雄推動公投的初衷，讓人民決定；這是一趟傾聽之旅，疫情下的台灣，很多人民的心聲沒有被聽見，他想要以足代耳，幫助被消音的弱勢者發聲；這是一趟希望之旅，民主的希望，就在於執政與在野的平衡，公投之後在野朋友士氣大挫，他希望用兩隻腳，走出不一樣的在野路，試著找到新希望。

不過其實公投前，羅智強就跟游淑慧分享這個想法，游淑慧今在臉書表示，當時她的反應是「翻白眼」，覺得又是個刻苦耐勞累死人的舉動，但她也告訴羅智強，不論如何，她還是會盡所能的情義相挺。

而游淑慧也說，國民黨前青年部主任陳冠安，特別幫她規劃了一個「弱女子版」行程，並喊話「我可以，大家就可以」、「明天跟我們一起從凱道開始」。