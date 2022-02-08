台北市議員羅智強為感謝大家對公投的支持，今（8）日展開400公里謝票之旅，一大清早於凱道集合出發。羅智強辦公室主任楊植斗今也陪同羅智強等人一同升旗出發，但因遇上「耍賴的花花」不願自己走，只能抱在手上，讓他只能大喊「手快斷掉了」。

楊植斗在臉書表示，早上出發400公里謝票，他走完台北段就先離開，回議會繼續工作。他也說，其實很想趁這個機會多認識這片土地，並感謝公投時間出來相挺的人們，「但有耍賴的花花，400公里的路，我大概要抱她300公里。」

楊植斗稱愛犬「花花」耍賴要人抱，讓他直呼「手快斷掉了」。（圖／摘自楊植斗臉書）

而楊植斗也帶上愛犬「花花」一起出發，並直呼，「手快斷掉了，謝票之旅，我看我還是下次參加吧」。而眼尖的網友也發現花花竟穿國旗裝，表示「真的很國民黨」。

另有網友讚花花可愛，也有人說「真是好狗命啊！」「撒嬌的花花，植斗你完蛋啦！栽在花花手裡啦！」此外，也有網友建議楊植斗，可以幫花花準備寵物推車。

羅智強謝票之旅，今日清晨從凱道出發，上午近10時他在臉書發文表示，走到了板橋林家花園，吃顆茶葉蛋、配一瓶養樂多當早餐，休息一下繼續向樹林前進，「今天天氣微冷、無雨，很棒的走路天」。