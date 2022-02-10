台北市議員羅智強公投謝票苦行400公里，10日他從桃園內壢出發，對於國民黨中常會通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」他表示贊同。羅智強認為，黨內做法符合「無」的精神，因為台灣現在只有執政、在野之分，不同的選區應有不同目標，把在野的力量擴散出來，才能贏下選戰。

國民黨通過縣市長提名辦法 將以協調方式產生人選，羅智強認為，國民黨現在眼光看待未來選舉有一個關鍵字就是「無」，意思就是不要把國民黨放在中心的位置上，因為現在台灣只有執政、在野的分別，國民黨要把所有在野者都視為共同的朋友，應該要去思考在不同選區結合更多力量，他個人對於國民黨提名的建議是，可以從在野黨的中心來去做思考。

外界認為這對於羅智強未來是否參選高雄或桃園市長會是一個利多，他則說，這2天在桃園從大雨走到放晴，有一個特別意思為風雨無阻，未來還有很多路要走，將在屏東走完400公里之後，若有想清楚計畫會再告訴大家，任何可能性及角色，選或不選都會一起來考慮。