洪孟楷臉書

台北市議員羅智強為感謝大家對公投的支持，今（8）日展開400公里徒步謝票，一大清早於凱道集合出發。而國民黨戰友包括立委蔣萬安、洪孟楷，以及台北市議員游淑慧等人都到場力挺。

「400公里謝票從最熟悉的凱道出發」，羅智強在臉書表示，同時也要謝謝一位朋友，在民主夜宿的第一天，以及400公里謝票的第一哩路，都有蔣萬安的陪伴及聲援，很謝謝他。

羅智強說，公投這一役，在野力量受挫非常深，但自己和蔣萬安都知道，無論是中央或台北市都沒有灰心的本錢，只能更認真更努力，為更好的台灣一起努力，為民眾更好生活一起努力，絕不辜負台灣民眾的期待。

羅智強並喊話，「謝謝萬安一起走，2022年，新年新願，台灣平安，國家更強」。

台北市議員游淑慧今日上午也在臉書寫下「我們一起走！」並打卡在總統府前廣場，與大家一起升旗後出發。立委洪孟楷則在臉書貼出今早影片，並說「從總統府出發！一起努力向前行！」