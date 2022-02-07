國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強為感謝民眾對於四大公投的支持，明(8日)將正式展開400公里徒步謝票之旅。對此，前國民黨立委蔡正元今(7日)在臉書指出，52歲的羅智強是國民黨很好的人才，但是看看民進黨同樣50幾歲的前交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人都已經擔任過多少職務，羅智強卻連立委都還沒當過，可見國民黨內的接棒速度，早已落後好幾個時段，這才是國民黨的生存危機。

蔡正元在臉書撰文表示，羅智強在前總統馬英九和金溥聰手下出道成名，但沒有馬金那種小圈圈的壞毛病，雖然也曾有幾度失誤的政治判斷，但瑕不掩瑜仍是國民黨的棟樑之材，畢竟國民黨內能衝敢衝的人不多，現在國民黨的氣勢在走下坡路段，何時能再回歸上坡路不確定，國民黨70歲那一代享受過黃金光華、60歲的國民黨人犯錯太多時不我予、50歲的國民黨人正在承擔所有的不利，還需要扛著對手日趨強大的壓力。

蔡正元說，52歲的羅智強、52歲的連勝文、50歲的江啟臣要靠自己走出一條路，也更需要那些60、70歲的國民黨人替他們50歲的人多想想，看看民進黨林佳龍、陳其邁、鄭文燦都已經擔任過多少職務。

對此有網友在蔡正元臉書貼文底下留言表示，「要傳承優秀要團結一致」、「一針見血的評論，看到國民黨交棒傳承的速度之慢，更讓人擔憂國民黨的未來」、「若媳婦沒有辦法熬成婆，誰要繼續深耕貢獻心力呢？」，也有人酸綠營前述政治人物「做過很多職務，但都做得好嗎」。