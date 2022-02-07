國民黨台北市議員羅智強的「400公里謝票之旅」將於明天啟程，對此，資深媒體人趙少康表示，自己祝福羅智強一路順風，更敬佩羅用實際行動為國民黨帶來振奮的希望，國民黨此時需要千千萬萬個羅智強不斷戰鬥，才能對抗蠻橫無理的蔡政府，開創新的道路。

趙少康今（7日）在臉書發文表示，羅智強是真正的戰鬥藍，從去年1218公投前足足夜宿凱道49天，到日前宣布不再參選台北市議員並交棒給楊植斗，以及即將啟程的400公里徒步謝票，都是政壇少見的創舉。

對於羅智強明日的謝票之旅，趙少康稱，千里之行始於足下，畏懼失敗而不敢向前行，終究無法看見未來的風景。趙指出，自己寄予無限祝福，相信羅智強做得到，國民黨一定也能做到，國民黨必須走出舒適圈，需要千千萬萬個羅智強不斷戰鬥，才能對抗蠻橫無理的蔡政府，開創新的道路。

趙少康強調，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，期待同志們的聲援可以成為羅智強及國民黨持續前進的動力，為中華民國的長治久安注入希望。