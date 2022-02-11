現任台南市中西、北區議員謝龍介昨天宣布爭取國民黨台南市長提名後，導致該區的國民黨議員可能只剩許至椿爭取連任，大幅增加新人及他黨選將的參選空間。資深媒體人姚正玉為爭取國民黨提名角逐此區議員，第1面競選看板11日在東門圓環亮相，並以「您好大、我不怕」的標題，凸顯媒體出身「不畏強權」的特質。

姚正玉強調，民進黨從中央到地方幾乎已經全面執政，擁有充沛的政治權力與資源，地方議會的制衡力量就更顯重要。她投入選舉，目的是希望以多年的媒體經驗及政治堅持，扮演稱職的市政監督角色。

據了解，台南市第八選區中西、北區應選6席，本屆國民黨、民進黨當選各半，但因國民黨「七連霸」議員洪玉鳳不再連任，一旦謝龍介獲提名「升級」參選市長，此區藍營將只剩許至椿，吸引姚玉正、台北市議員羅智強推薦的蔡宗豪、北區永祥里長高凱旋等新人爭取提名。

至於民進黨部分，除現任的邱莉莉、陳怡珍、沈震東及遞補上任的唐碧娥積極爭取連任外，新人林建南、周嘉韋也都下場挑戰初選；民眾黨則提名江明宗，時代力量也推薦李冠霖，讓此區呈現新人參選爆炸的局面。

台南市議員中西北區選舉姚正玉謝龍介