21歲網紅青青2年前捲入YouTuber放火仙人跳疑雲，卻讓她一夕走紅，名氣不減反增，不過網紅「小商人」無預警爆料她被姐妹前男友包養，甚至要秀出車證跟房證證實所言非假，對此，青青直接反嗆對方：「我做的直不需要怕」。

《華根初上》導演圤智雨日前直言：「網美幾乎都是一群口不擇言的雞組成的」，還爆料「台灣女優真的都比大多數網美還要乾淨跟單純」，網紅「小商人」接力爆料台灣大部分網美「都有在接」，開價通常都是60k起跳，更透露青青被姐妹的前男友包養，目前在搞流量準備賺一波，至今沒人爆料是因為她姐妹也有把柄，至於東西是不是她的，車證跟房證拿出來就能真相大白。

對於無端被爆料抹黑，青青在IG曬出有自己名字的房屋權狀反擊，接著表示抹黑對她來說早見怪不怪，強調權狀早就發過，銀行貸款也是自己名字，無限卡也是正卡，如果沒有合法財證，不可能五月會發報稅紀錄，車子也有行照可看，坦言不太想打臉爆料者，更喊話對方：「我做的直也不需要怕，歡迎成為我的員工挑戰高薪，合法薪轉且享勞健保加三節，有那個美國時間抹黑，勸你還是多看看真相，不然支持你的粉絲看你被打臉，真的很好笑」。

青青在IG限動反擊抹黑她的網紅「小商人」。（圖／c.0214 IG）

青青曬出權狀當做證據反擊。（c.0214 IG）

青青昔日也抖出網紅圈內幕，強調「這個圈子風氣就是抹黑、八卦、不法、開房間、甚至八大」，在自己歷經大風波後，發現自不適合賺這個圈子的錢，除了賺的不多，還要昧著良心說前後不一致的話，與爸媽從小的教育相違背，因此開始學習用平淡的心態面對假消息和流言蜚語，期許自己能追求真相而非看表面。