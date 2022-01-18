八點檔女星李亮瑾，因拍戲和張峰奇擦出愛火，小倆口在2019年登記結婚，並生下兒子「阿卡將」，組成幸福一家三口，不過近來在臉書表示住處門把鬆脫，找來鎖匠師傅換鎖，卻被告知是遭人蓄意破壞，讓她呼籲所有人年關將近要特別小心。

李亮瑾表示日前帶小孩散心回家時，一如往常用酒精棉塗抹在門把上消毒，卻驚覺原本完好的門把整個鬆脫，當下詢問友人意見都覺得是被蓄意破壞，便立刻報警處理，找來鎖匠師傅換鎖後，竟被告知是被人蓄意破壞，因為能清楚看見破壞痕跡，讓她憂慮表示：「住家一直是讓人安心的地方，沒想到在自己家裡竟然會遇到這麼讓人擔心受怕的事情」。

李亮瑾強調已排除小偷闖空門的可能，也希望蓄意破壞的人可以自首減輕刑罰，畢竟沒有任何人可以讓別人生活在恐懼之下，也希望知曉任何對案件相關聯性的人能配合調查，共同維持這個社區的生活安全，更再三呼籲所有人在住家安全方面都得更加小心。

對此，網友紛紛回應：「保全太鬆散了，這樣請他們要幹嘛⋯萬一發生什麼事，他們能負責嗎」、「要加裝裡外監視器，另外要先把手機下載監視器的APP，妳隨時都可以監看狀況」、「裝監視器比較保險一點，還可以隨時查詢」、「有可能是社區內的住戶或認識的人破壞」、「有24小時的大樓還有這種事情，那一定是裡面的住戶」。