「理工小姐姐」Vivi林祐青擁有E級火辣身材及絕美顏值，曾在科技公司擔任軟韌體整合工程師，從業10年後毅然決定逃離科技圈，開始活躍於外拍與旅拍、棚拍，堪稱「被工程師耽誤的女神」；Vivi日前在社群發布一張「霸道」辣照梗圖，只見畫面左邊的她穿著正常T恤，畫面右邊瞬即炸出她的E級美胸UU，並問「對不對？」完美曲線讓網友狂噴鼻血，喪失抵抗力只能回：「妳對！」

Vivi前日在發布最近流行的辣照梗圖，明明是「理工小姐姐」卻「霸道」不講理，用簡單粗暴的「爆衫術」展現女生的「說服力」；只見畫面左邊的Vivi看似穿著正常灰色T恤，哪知切換到畫面右邊一秒變身，領口大開瞬即炸出她的E級美胸UU，畫面右下方精準註解：「她說的都對」。

Vivi只簡短寫道：「對不對？」但畫面「說服力」早勝過千言萬語，網友看了哪還有抵抗力，只能秒回秒讚：「啊對對對」、「妙喔」、「性感」、「對」、「對，你說的都對」、「對極了」、「你說什麼我都沒聽到」、「當然這是一對的~」、「全都是對的」、「再脫會連不對的都是對」，狂吸數千讚。

Vivi林祐青曾是綜藝節目的「國光女郎」之一，個頭嬌小的她坦言雖照片尺度大，但她的個性其實是慢熱型，以前相當內向，剛開始會怕鏡頭，如今愈來愈能跟陌生人開玩笑，發展成好朋友：「真的是從很內向變得很好聊，可能跟出社會之後，然後接受拍照有一點關係。」

單身的Vivi對找對象也沒設限，並表示不排斥「宅男」：「因為我自己也很宅，我覺得是可不可以溝通，好不好聊，兩個在家打電動我覺得也OK啊，只要有共同興趣的話我都不排斥。」坦言現在就是最想要個穩定的感情，然後可以結婚，「如果有好對象的話，真的可以介紹給我。」