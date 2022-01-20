藝人吳姍儒將於本月29日出嫁，20日出席經常被明星相中為婚鞋的法式品牌Roger Vivier 2022春夏系列發表會，近期忙於籌備婚禮的她，難得放風逛街，打算當天就把黑色運動鞋和全新的Viv’ Choc方釦包帶回家，不過談到籌備婚禮的心得直呼「準備嘔吐」，不過也立馬補充「那是我的語助詞，每次說到這個大家就會問是不是有喜，但真的還沒拉。」不過看著婚期一天天接近，她也透露自己與準老公都開始緊張起來，「我都跟王先生說，還是算了、下次再說。」以幽默話語排解兩人緊張的心情。

藝人Sandy吳姍儒曝未來婆婆是Roger Vivier VVIP，是兩人共同愛牌。（粘耿豪攝）
藝人Sandy吳姍儒曝未來婆婆是Roger Vivier VVIP，是兩人共同愛牌。（粘耿豪攝）

Roger Vivier Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，6萬8200元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，6萬8200元。（Roger Vivier提供）

另外吳姍儒也透露，未來婆婆得知她今日來Roger Vivier感到十分開心，「（婆婆）其實鞋櫃都是他們的鞋，也是品牌的VVIP，她送我的第一個禮物便是Roger Vivier的白色小包。」到Roger Vivier逛街可說是維繫婆媳關係的重要橋樑，不過本次逛街還是以自己想要的東西為主，希望改天能夠跟媽媽、婆婆一起逛街，「很多人對Roger Vivier的印象還停留在很貴婦，但其實他們也有年輕消費者會喜歡的新潮設計，可以滿足很多人風格。」像平時走商業女強人路線的婆婆、氣質安靜路線的媽媽，都能夠找到自己喜歡的單品，而喜歡繽紛色系、閃亮裝飾的她則被Flower Strass經典花鑽系列新品吸引，「像我身上這雙（花鑽系列迷霧藍）看似很低調，但是中間的方釦設計又很亮眼。」該系列迴響熱烈，且品牌推出花鑽訂製服務，消費者可為該系列高跟鞋、晚宴包，選擇緞面、皮革、鱷魚皮等材質，打造獨一無二的單品，也因此被不少準新娘選為婚鞋。

Roger Vivier Grand Vivier白色帆布印花托特包，4萬6300元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Grand Vivier白色帆布印花托特包，4萬6300元。（Roger Vivier提供）

另外，本季品牌創意總監Gherardo Felloni在義大利小島上隔離時，以園丁圍裙為靈感創作出「Grand Vivier」系列，並將小島別墅的對稱窗戶延伸至包款上，該系列除托特包外，延伸出迷你水桶包、小皮件、漁夫帽、鴨舌帽等單品。

Roger Vivier RV Nightlily紅色緞面鑽扣提包，4萬9600。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier RV Nightlily紅色緞面鑽扣提包，4萬9600。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Strass Vanity帝王紫色星星絲絨鑽扣化妝包7萬2600元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Strass Vanity帝王紫色星星絲絨鑽扣化妝包7萬2600元。（Roger Vivier提供）

另外為迎接即將到來的農曆新年，品牌推出紅色喜氣的新年限定系列，如全新Viv’ Run light休閒鞋、RV Nightlily紅色緞面鑽扣提包，同時也為緊接而來的情人節推出Viv’ Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋、Strass Vanity帝王紫色星星絲絨鑽扣化妝包、珠寶盒等。

Roger Vivier Cube Strass帝王紫緞面低跟鞋，6萬2600元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Cube Strass帝王紫緞面低跟鞋，6萬2600元。（Roger Vivier提供）

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