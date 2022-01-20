藝人吳姍儒將於本月29日出嫁，20日出席經常被明星相中為婚鞋的法式品牌Roger Vivier 2022春夏系列發表會，近期忙於籌備婚禮的她，難得放風逛街，打算當天就把黑色運動鞋和全新的Viv’ Choc方釦包帶回家，不過談到籌備婚禮的心得直呼「準備嘔吐」，不過也立馬補充「那是我的語助詞，每次說到這個大家就會問是不是有喜，但真的還沒拉。」不過看著婚期一天天接近，她也透露自己與準老公都開始緊張起來，「我都跟王先生說，還是算了、下次再說。」以幽默話語排解兩人緊張的心情。

藝人Sandy吳姍儒曝未來婆婆是Roger Vivier VVIP，是兩人共同愛牌。（粘耿豪攝）

Roger Vivier Flower Strass迷霧藍緞面花鑽跟鞋，6萬8200元。（Roger Vivier提供）

另外吳姍儒也透露，未來婆婆得知她今日來Roger Vivier感到十分開心，「（婆婆）其實鞋櫃都是他們的鞋，也是品牌的VVIP，她送我的第一個禮物便是Roger Vivier的白色小包。」到Roger Vivier逛街可說是維繫婆媳關係的重要橋樑，不過本次逛街還是以自己想要的東西為主，希望改天能夠跟媽媽、婆婆一起逛街，「很多人對Roger Vivier的印象還停留在很貴婦，但其實他們也有年輕消費者會喜歡的新潮設計，可以滿足很多人風格。」像平時走商業女強人路線的婆婆、氣質安靜路線的媽媽，都能夠找到自己喜歡的單品，而喜歡繽紛色系、閃亮裝飾的她則被Flower Strass經典花鑽系列新品吸引，「像我身上這雙（花鑽系列迷霧藍）看似很低調，但是中間的方釦設計又很亮眼。」該系列迴響熱烈，且品牌推出花鑽訂製服務，消費者可為該系列高跟鞋、晚宴包，選擇緞面、皮革、鱷魚皮等材質，打造獨一無二的單品，也因此被不少準新娘選為婚鞋。

Roger Vivier Grand Vivier白色帆布印花托特包，4萬6300元。（Roger Vivier提供）

另外，本季品牌創意總監Gherardo Felloni在義大利小島上隔離時，以園丁圍裙為靈感創作出「Grand Vivier」系列，並將小島別墅的對稱窗戶延伸至包款上，該系列除托特包外，延伸出迷你水桶包、小皮件、漁夫帽、鴨舌帽等單品。

Roger Vivier RV Nightlily紅色緞面鑽扣提包，4萬9600。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Strass Vanity帝王紫色星星絲絨鑽扣化妝包7萬2600元。（Roger Vivier提供）

另外為迎接即將到來的農曆新年，品牌推出紅色喜氣的新年限定系列，如全新Viv’ Run light休閒鞋、RV Nightlily紅色緞面鑽扣提包，同時也為緊接而來的情人節推出Viv’ Skate寶石紅愛心鑽休閒鞋、Strass Vanity帝王紫色星星絲絨鑽扣化妝包、珠寶盒等。