今日適逢冬至佳節，台電與社會局及台電志工們邀請受贈民眾享用湯圓，預祝2022年幸福快樂。（台電提供／盧金足台中傳真）

台電台中區營業處志工長期投入社會關懷，扶持弱勢、熱心公益，21日為冬至，台電台中區處第五度與台中市府社會局攜手合作，辦理急難救助愛心捐贈活動，台電志工致贈慰問金，還貼心準備熱騰騰的湯圓，邀請受捐助的弱勢民眾享用，度過一個暖心又暖胃的冬至佳節。

台電今年特別委請台中市社會局提供16個急需救助的弱勢民眾名單，由台電台中區處處長黃明舜與社會局社會工作科科長陳曉茵共同頒發急難救助金與弱勢民眾。

黃明舜表示，台電台中區營業處投身關懷活動，為弱勢族群帶來許多無形的溫暖與實質的協助；今年是台電台中區營業處第五次和社會局合作辦理急難救助愛心捐贈活動，希望藉此找出在社會角落中，無法即刻獲得社會資源，卻又迫切需要協助的弱勢民眾。

陳曉茵感謝台電每年到歲末年終都心繫社會上的弱勢族群，讓社會局有機會做為橋梁，為更多弱勢民眾服務。

陳曉茵也代表台中市社會局頒發感謝狀予台電台中區處，希望透過捐贈活動引發社會企業及一般社會大眾關懷弱勢族群，關注社會福利議題，達到深耕、造福社會基層之目的。

由於今日適逢冬至佳節，又是耶誕佳節前夕，台電與社會局及台電志工們邀請受贈民眾享用湯圓，全身裝扮成充滿耶誕氛圍的裝飾品，大家互相祝福冬至平安、耶誕快樂，喜迎即將來臨的2022年。