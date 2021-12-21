冬至應景美食湯圓，不僅討喜，口感也軟綿Q彈，大人小孩都喜愛，不知不覺就吃幾碗，甚至有人晚餐吃完鹹湯圓後，再搭配甜湯圓當飯後甜點，不僅澱粉量與熱量攝取超標，也造成腸胃負擔。

衛生福利部南投醫院營養師蔡秀雯指出，傳統的紅白小湯圓每粒熱量約6大卡，市售的盒裝包餡大湯圓1顆熱量約60-80大卡，鮮肉湯圓則約60大卡；料理的時候，盡量不要額外加入糖漬豆類或配料，如果選擇有配料的湯圓，那麼應選擇小分量的湯圓，避免糖分及熱量大爆表；10顆紫糯米花生湯圓約含21公克的糖，已接近一日建議攝取上限，可與家人分食，應景也不會攝取太多。

根據國民健康署資料，10顆包餡大湯圓含有約15公克的飽和脂肪，已占一般成人每日攝取量上限的3／4，吃湯圓容易忽略飽和脂肪，血脂肪過高的民眾，可以選擇不包餡的湯圓，或是一日攝取量不要超過5-6顆，吃鮮肉湯圓時可以增加多些青菜茼蒿及香菇，能減少飽和脂肪吸收，減少心血管的負擔。

蔡秀雯表示，冬至習俗團圓吃湯圓，不要一次煮很大鍋，吃不完再熱鍋比較不新鮮，口感也不好，建議烹煮時搭配一些天然食材，例如現煮的紅豆、綠豆、番薯等，增加不同營養素攝取，現代人活動量不大，可以調整為吃巧，不需要吃多。

銀髮族吃湯圓也要注意吞嚥問題，注意小口充分咀嚼才吞下，避免噎到，腸胃不好的民眾，也避免食用過多糯米，引起消化不良、或造成胃食道逆流等身體負擔。