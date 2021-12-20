南韓明年第一季家庭電價凍漲 減輕民生負擔 16:192021/12/20 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠疫情持續和物價上漲，南韓政府決定明年第一季家庭電價繼續凍漲以減輕民生負擔。 今年起，南韓電力公社每季度根據石油、煤炭、液化天然氣等發電燃料費用調整電價。 南韓電力公社依據燃料漲幅核算出明年第一季每度29.1韓元的燃料調整費，但政府決定暫緩調整。差額將在日後補足。 因此，家庭用電收費第一級（夏季0～300度／非夏季0～200度）將維持為每度88.3韓元（約台幣2.25元）。 《產業》雲朗義大利第6處據點 明年上半年試營運 國光流感疫苗明年進軍中東和拉美 深化國際代工服務 #明年第一季 #減輕 #負擔 #電價 #韓電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 食物變貴 讓低所得家庭更苦 04:102021/12/20 財經焦點 太陽光電、離岸風電 雙延宕 連2年未達標 明年挑戰更大 04:102021/12/20 財經要聞 教師鐘點費若不調漲 高教工會：將留下「兼任教師薪資凍漲30年」惡名 13:022021/12/20 生活 《熱門族群》美光財報本周見分曉 外資先壓寶南亞科 10:512021/12/20 財經 《其他電子》元宇宙＋車聯網 雙鴻明年業績樂戰新高 11:082021/12/20 財經 這個拿掉、那個拿掉又要發展高耗電產業 柯文哲：最後真的要用愛發電 12:252021/12/20 政治 《國際社會》抗通膨 韓國明年Q1電費凍漲 15:572021/12/20 財經 《生醫股》國光流感疫苗明年進軍中東和拉美 深化國際代工服務 14:322021/12/20 財經 《電腦設備》凌華Q4營運溫和復甦 明年拚雙位數成長 15:062021/12/20 財經 公投結束能源轉型勢在必行 泛綠能概念股暖洋洋 11:212021/12/20 財經 新竹漁港智慧停車系統 明年初上線 04:102021/12/20 地方新聞 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 今晚開盤不妙！Omicron疫情歐美燒開 道瓊期指大殺500點 - 財經 王力宏為何願意送4.8億吾疆給蕾神 不用付這筆錢是關鍵？ - 財經 王力宏過戶「4.8億吾疆」不必課贈與稅 李靚蕾須納所得稅 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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