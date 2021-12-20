由於新冠疫情持續和物價上漲，南韓政府決定明年第一季家庭電價繼續凍漲以減輕民生負擔。

今年起，南韓電力公社每季度根據石油、煤炭、液化天然氣等發電燃料費用調整電價。

南韓電力公社依據燃料漲幅核算出明年第一季每度29.1韓元的燃料調整費，但政府決定暫緩調整。差額將在日後補足。

因此，家庭用電收費第一級（夏季0～300度／非夏季0～200度）將維持為每度88.3韓元（約台幣2.25元）。