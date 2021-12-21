今(21)日就是冬至，也是一年裡天氣最冷的時令。扶原中醫診所在臉書粉專提到，冬至過後在中醫陰陽學說裡，指的是陽氣開始萌發，由陰轉陽的階段，身體更需注重養身，補足精力才能迎戰明年的挑戰，其中腎是首要調養的器官，建議民眾早睡晚起，另外還分享4種在冬至最需進補的人。

扶原中醫診所在臉書粉專「扶原中醫診所」表示，冬至是二十四個節氣的第22個節氣，也是陰氣極盛的時期，在中醫陰陽學說提到「陰極則陽」，指冬至過後就表示陽氣開始萌發，才會有「冬至一陽生」之說，因此冬至時更需要注意養生，不只外出要注意保暖，且運動養生要適度，而養生也有4大重點。

1.養腎為先

冬至養生先以腎為主，因為腎是人體生命原動力，更是人體的「先天之本」，由於冬季時，體內陽氣內斂，生理活動也較收斂，補養腎精、腎氣至關重要。在飲食上，要多補充羊肉、韭菜、核桃、栗子、芝麻、桂圓、茴香、海參等溫熱性的食材。

2.保暖為上

冬至時氣溫明顯下降，保暖也是養生的一環，身體若是暖了，氣血就會暢通，而保暖的首要部位就是「頭和腳」。俗話說「寒從腳下起、風從頸後入」，腳離心臟位置最遠，血液供應少，再者，皮下脂肪又較薄，保暖性很差，因此冬天時要格外注意保暖。

3.早睡晚起

正常的生活作息，是養生的良藥，正所謂的「起居有常，養其神也，不妄勞作，養其精也」，在冬令時節若能妥善安排起居作息，就可以保養神氣，身體運作規律、睡飽了，精氣也會跟著變好。

4.飲食好吸收

飲食對養生也很重要，質地黏硬或生冷的食材多屬陰性，若在冬至食用，容易損傷脾胃，而過熱的食物易損傷食道，進入腸胃後，也會引起體內積熱而致病，食物如果過寒，會刺激脾胃血管，導致血流不暢，甚至影響其他臟腑的血液循環，因此冬季應選擇好消化吸收的食物。

而冬季天冷，體質若較弱或生病者，就容易引發疾病，因此有4類人最需進補，第一是「陽氣虛弱」，例如有小便次數和量多、畏寒怕冷、夜尿頻繁、大便稀溏等症狀，冬至時若調養得宜，可改善手腳冰涼問題；第二「年老體弱」，有慢性疾病患者在進補同時，要兼顧治療慢性病，經冬令的調補與治療，疾病能得到控制，也能強健體質。

第三是「四肢冰冷女性」，每天睡前可使用熱水加生薑或桂枝泡腳，能夠促進血液循環，緩解手腳冰冷的現象；第四為「患季節性疾病」，這類的人容易在冬天好發「氣喘、過敏性鼻炎、關節炎」等症狀，可以趁冬令進補時，把身體調養到最佳狀態，季節變化時疾病就不易發作。