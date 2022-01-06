諷刺科幻電影《千萬別抬頭》卡司華麗，找來李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普等多位奧斯卡得主演出，該片登上Netflix後引發討論，但片中使用的免費專線，竟然能真的打通，而且電話另一頭竟然還是色情電話。

《千萬別抬頭》是一部科幻為背景的政治諷刺電影，李奧納多飾演的天文學教授，發現彗星會在半年後撞擊地球，力道足以讓星球的生物毀滅，其中，他說如果因為末日來臨感到焦慮，可以撥「1-800-532-45xx」這支電話，將會有心理輔導的專家為人們給予心靈平靜。

諷刺科幻電影《千萬別抬頭》卡司華麗，找來李奧納多狄卡皮歐、珍妮佛勞倫斯、梅莉史翠普等多位奧斯卡得主演出。（圖／達志影像）

見此，真有觀眾試驗撥打這支電話，不僅能打通，而且電話另一頭竟然還是色情電話，外媒也實際撥打，結果電話那頭傳出：「兄弟，辣妹正等著跟你說話，請按1。女士，想和讓人興奮的男人聊天，請按2。」針對電話號碼出包，外媒也向導演亞當麥凱（Adam McKay）詢問，但目前還沒取得回應。

其實，影視作品使用真實電話已非首次，先前影集《魷魚遊戲》就使用真實電話號碼，劇情描述，只要打通名片後的電話就能參加遊戲、拿巨額獎金，不僅吸引觀眾連環call，更是讓苦主狂接騷擾電話，不勘其擾。