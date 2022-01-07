中二立委補選在即，國民黨上下全面啟動，黨主席朱立倫連日來為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」，呼籲支持者1人打10通電話拉票，讓藍軍支持者票票入匭。

朱立倫強調，中二立委補選的主角是「在地的鄉親」，中二選區的鄉親先是以「在地的力量」罷免了不適任的民代，這次更要回歸「在地的心聲與需求」，選出真正能服務鄉親的民意代表。

此外，國民黨祕書長黃健庭近日也到顏寬恒各區競選總部及後援會加油打氣，黃強調，這次的選舉不是藍綠惡鬥、更不是政黨對決，而是「長期經營」與「空心空降」之爭，呼籲選民拒絕「空心又空降」的林靜儀，票投認真做事、不講幹話的顏寬恒，才能讓公義真正彰顯。

在陸戰方面，文傳會主委凌濤指出，國民黨強力貫徹「固本專案」，於5個行政區召開聯合小組會議及客廳會共155場，參與人數合計超過5500人，有效產生擴散效果。更已陸續透過2輪催票電話，對選區內近萬名黨員持續進行懇託，要將支持者的熱情轉為實際的出門投票行動。

在空戰方面，凌濤提到，青年輔選團隊深入基層，拍攝顏寬恒爭取的地方建設，以影片方式呈現政績，要讓在地選民更有感。近日更邀約黨籍立委、民代一同為顏寬恒錄製加油影片，訴求「顏寬恒的好，民代同事最知道」，要透過空戰與基層組織的結合，全黨串連為中二選情進行最後衝刺。