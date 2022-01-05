柯姓男子前年因搭訕邱姓女子被嫌矮，在北市信義威秀影城被潑屎，而被人po上網，邱被封為「潑屎妹」，邱女控告柯男，台北地去年開庭後，邱父找呂姓男子在庭外潑灑狗屎，台北地檢署5日依公然侮辱等罪起訴邱父和呂男。

20歲邱姓女子2020年9月遭柯男潑屎被人po上網，邱事後提告，去年4月台北地院開庭後，柯男和2位姑姑在法院北大門行人道討論案情，被黑衣人潑灑整桶狗屎，柯男急忙閃躲，但下半身仍被狗屎沾到。

柯男報案後，警方循線查出黑衣人是住在基隆地區的呂姓男子，警方調閱法院內監視器，發現開庭當天，邱女父母也有陪同出庭，庭訊後邱女在母親陪同下離開法院，但邱女父親則一直在法庭區逗留。

檢方調查時，邱女及父母都否認指使呂犯案，但呂男坦承是因為聽到邱女父親說過女兒遭潑屎過程，認為柯男太過分，想幫忙教訓，犯案前一天就去撿狗糞，裝進路邊的油漆桶，再加上麵攤餿水後去法院外守候。

檢方因法院監視器有拍到邱女父親曾與呂男接觸的畫面，邱女父親和呂男是潑糞共犯，將2人依強制、毀損、公然侮辱等罪起訴，至於邱女和母親因嫌疑不足，另予不起訴。