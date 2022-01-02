湖人球星詹姆斯（LeBron James）轉打先發中鋒繳出好成績之後，美媒《The Athletic》記者Jovan Buha報導，總教練佛格（Frank Vogel）除了談論詹姆斯打5號位置（中鋒）的好處，還有意讓這成為正規的輪替。即使以後安東尼戴維斯（Anthony Davis）歸陣，佛格仍打算讓詹姆斯與戴維斯擔任主力中鋒。

佛格在打敗拓荒者之後表示，詹姆斯擔任5號位置、安森尼（Carmelo Anthony）打4號位置（大前鋒）是很大的優勢。「我們看出安森尼在無中鋒的陣型裡更容易施展身手。他不必打太多肉搏戰，獲得更多空間可以進攻。」「等到AD回來，他大部分會在5號位置，然後我們也能擺出小個子陣容，這是我們打算前進的方向。」

詹姆斯主打5號位置，佛格在去年11月談論過這個概念，他稱之為「無中鋒陣型」，分析這可以拉開對手的防線，讓控球後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）擁有最大的進攻空間，同時讓4號位置的安森尼受益。

11月打贏溜馬的一戰，中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）退場的時候，詹姆斯、安森尼、韋斯布魯克的表現讓佛格受到啟發。現在湖人把布雷德利（Avery Bradley）、史坦利強生（Stanley Johnson）放入無中鋒的「五小」陣容也同樣取得成果。其實詹姆斯原本就是可以從1號打到5號位置的全能球員，早在2018年湖人高層將他買來的時候就提過讓他打5號位置的想法，只是該季（2018-19）湖人戰績崩盤所以作罷。