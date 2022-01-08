110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽8日小爆冷門，3冠得主、上季第3健行科大，從本階段前兩戰在政大體育館轉戰台大體育館，也是隊史首度造訪台大，籃圈似不怎麼友善，投籃徹底當機，兩分、三分命中率、得分，三寫本季最低，最終62比80不敵台灣藝大，中斷跨6季對戰6連勝，隊史第一次敗給台藝。健行一戰中斷開季9連勝，吞下首敗，累計9勝1敗續排一，但與賽15隊因此無一全勝、悉有敗績。

台藝教練葛記豪說：「其實我們的本土球員並不差，但過去碰到泰半HBL名校出來的健行，似都信心不足，今天這一勝意義重大，除證明我們也可贏健行，更讓球員更有自信，對往後肯定是利多，尤其他們今天超想贏，也做到了。」

葛記豪說，還是贏在防守，只讓健行得62分，本季最低，何其不易，特別是健行一向引以為傲的準頭、跑轟，今天完全找不到準星，兩分球52投中14、命中率2成69，本季最低，最擅的三分球35投中7，更低至兩成，進球數及命中率，本季雙新低，19罰中13，也不盡理想。

教練劉孟竹說：「隊史首敗給台藝，對戰6連勝中止，都還OK，開季9連勝喊卡，也未必壞事，至少壓力解除，但如順利晉八強，再遇臺藝，就得找到問題，設法贏回來。」劉孟竹說，首度在台大體育館比賽，籃圈真的不熟悉，但台藝今天表現很棒，曹薰襄的key man角色、外援阿拉薩的二波籃板，乃至蘇培凱跳出，幾次健行眼看要追近比數，他們適時建功，尤其三分線，又澆熄健行的反撲火苗。

台藝4人得分上雙，曹薰襄本季最高的24分、6籃板、5助攻、2抄截，外援阿拉薩的17分及本季最高22籃板，開季連9場「雙十」，蘇培凱三分球2投中2本季最高的13分、南非籍的喬納森三分球4投中2拿14分。