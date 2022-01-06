中職各隊在季後陸續進行外援戰力補強，統一獅隊繼昨天宣布與洋投布雷克續約後，6日再宣布簽下前阪神虎隊洋砲羅薩利歐（Wilin Rosario，暫譯），預計2月底台報導，獅隊盼他能夠強化猛獅打線。

昨日獅隊宣布續約布雷克，球隊積極補強洋將戰力，除了目前仍有2、3位洋投正在洽談中，今日球隊簽下外籍洋砲羅薩利歐，他主要守備位置一壘，擁有美、日、韓職棒經驗，生涯累計149轟重砲。

羅薩利歐2011至15年效力美職科羅拉多洛磯隊，累積出賽447場，敲出413支安打、71支全壘打，打擊率3成06，2016至17年效力韓職韓華鷹隊，2018年則轉戰日職，效力阪神虎隊，2019年回到美職小聯盟3A出賽，仍維持不錯成績，出賽105場，敲出124支安打、20支全壘打，打擊率3成。

獅隊在季後持續補強戰力，除了日前簽下胡金龍外，今天再宣布羅薩利歐加盟獅子軍，預計今年二月抵台報到，獅隊期待他能夠繳出亮眼成績，帶動獅隊攻擊火力，強化猛獅打線。