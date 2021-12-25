韓國左投手梁玹種本季加入遊騎兵，挑戰世界棒球最高殿堂，不過他過得不太順遂，整季出賽12場僅拿下0勝3敗，35.1局投球被敲42支安打(含9轟)，投出25次三振、16次保送，自責分率高達5.60，在9月就遭到球團指定轉讓，不過據韓國媒體報導，他昨天與韓職老東家起亞虎完成了簽約。

Ex-MLB pitcher Yang Hyeon-jong rejoins Kia Tigers on 4-year deal https://t.co/GPSdfDP55M — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) December 24, 2021

他在今年9月中被遊騎兵下放3A，之後又遭指定轉讓，10月份正式成為自由球員，當時他就已向老東家起亞虎表示回鍋意願，而昨天他們也達成共識，簽下4年，簽約金30億韓元、總薪資25億韓元，並附帶48億韓元激勵獎金合約，總額103億韓元(約台幣2億4067萬元)。

這也宣告他的美國職棒生涯暫時告終，今年33歲的梁玹種或許認為自己不適合待在美國，加上沒有球隊願意簽他，選擇回家鄉效力，過去梁玹種在起亞虎待了14個賽季，生涯拿下147勝95敗9次中繼成功，投出1673次三振，自責分率3.83，並6度闖進聯盟明星賽。

此外2014年奪下韓國職棒崔東原獎，2015年奪下自責分率王，2017年相當風光，囊括聯盟勝投王、金手套、年度MVP、總冠軍賽MVP，2020賽季結束後前往美國挑戰，但乏人問津，今年2月才和遊騎兵簽下小聯盟合約，接著於4月26日迎來大聯盟生涯初登場，主投4.1局失掉2分。