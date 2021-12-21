克里夫蘭印地安人季外改名為守護者隊，現在又出現可能換老闆的傳言。美媒《The Athletic》報導現任老闆多蘭（Paul Dolan）尋求新的股東來接掌30%至40%股份，接著《Sportico》 21日報導這個人已經找到了，就是大衛布里澤（David Blitzer）。布里澤是NBA七六人隊股東，他預期要買下35%守護者股份，成為多蘭以外的最大持股者。

守護者的缺口出現在2019年，大股東薛曼（John Sherman）離開跑去堪薩斯皇家，薛曼拿出10億美元入股皇家，他原來在守護者的持股進入託管。

過去的印地安人雖是知名球隊，但並不是很賺錢，每年大約是小賺或賠錢。《富比世》估計球隊市值11.6億美元，多蘭自己估價14億美元（新臺幣389億），其中35%股份大約是4.9億美元。

布里澤除了持有NBA七六人股份，也是NHL的紐澤西魔鬼隊股東，以及幾支足球隊和洋基3A球隊，他正在擴張自己的運動版圖。大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）報導，這個交易讓布里澤有機會在未來5年內成為守護者隊老闆。

守護者的市值被估計在大聯盟30支球隊排行第21，他們目前團薪4660萬美元是全聯盟倒數第3，只贏過海盜和金鶯。現在預期有強力股東加入，等到封館結束、自由市場解凍之後可望進行一波補強。