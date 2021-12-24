MLB目前處於封館階段，無法與大聯盟球員進行簽約，也使部分球員暫時沒辦法找到下家，而道奇在休賽期進展相當不順利，但最近傳出他們封館前已和明星外野手貝林傑(Cody Bellinger)敲定合約，內容是1年1700萬美元(約台幣4.76億)，繼泰勒(Chris Taylor)後又留住一名大將。

Before the lockout, Cody Bellinger avoided arbitration and signed a one-year, $17M deal with the Dodgers, per @JeffPassan pic.twitter.com/SOoSk5cv5g — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) December 23, 2021

封館前道奇放走超級先發投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)和游擊手席格(Corey Seager)，他們分別去了大都會和遊騎兵，好在他們以4年6000萬美元(約台幣16.6億元)、第5年球團選擇權合約留下季後賽轟出單場3響炮的泰勒，讓戰力不至於流失太多。

不過他們之後幾乎沒動作，在《ESPN》給出的休賽期補強評分排全聯盟墊底，只拿到「F」，媒體可說大大看衰他們，就連沒什麼動作的洋基都以「D-」排在第24，而其實他們已默默和貝林傑達成續約，只是此消息在封館前還未公布，不知媒體若提早知道，是否會將評分拉高一點。

貝林傑本季表現可說是坐雲霄飛車，例行賽出戰95場，315打數揮出52支安打、10支全壘打、36分打點、3盜壘，打擊率是非常悽慘的.165，這與他生涯平均.257的打擊率差距很大，不過到了季後賽他突然回神，12場出賽敲出1轟和7分打點，打擊率暴增至.353，並多次在關鍵時刻拯救球隊。