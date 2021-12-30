2022年名人堂候選30員在今年出爐，包含邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)等名將，《運動畫刊》喻今年名單恐是史上最具爭議一次。截至台灣時間30日上午，名人堂支持率票選曝光，前洋基、遊騎兵球星羅德里格茲(Alex Rodriguez)只獲得47.7%，他要順利入選需要75%門檻，而最後結果會在明年1月25日公布。

另外邦茲、克萊門斯同獲79.5%支持率，有機會在獲得名人堂票選資格第10年順利入選，不過首次獲得票選資格的羅德里格茲可能會錯過，不少記者都認為A-Rod捲入禁藥事件影響這次結果，有人認為A-Rod更加是用禁藥提高成績的縮影，甚至把票給了同樣身陷禁藥風波的邦茲、克萊門斯，不過他們已經失去9年機會了。

當然A-Rod若這次沒辦法順利入選，他還有9年的時間，像邦茲、克萊門斯也曾嚴重受到外界質疑，才會因此拖到最後一年，另外強打索沙(Sammy Sosa)也要力拚最後一次的入選機會，但他目前只拿到更慘的22.7%。而紅襪球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)則獲得最高的83%支持率，投手席林(Curt Schilling)則是70.5%。

說到A-Rod，他的生涯於水手開始，從1994效力到2000年，隨後與遊騎兵簽下10年2.5億美元大約，之後在2004年被交易到豪門洋基，到2007年再與洋基簽下10年2.75億萬美元合約，接著他在2009年公開承認自己於效力遊騎兵時使用禁藥，讓他的生涯出現巨大轉折，形象也就此破滅，像這次票選就受到嚴重影響。