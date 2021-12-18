大聯盟月初封館至今兩周之後，勞資雙方於17日見面談判，議題避開了核心的經濟利益問題，僅止於賽程、申訴程序、特別活動、反家暴條款等等，也就是談判沒有實質進展。美媒ESPN報導，關鍵的議題直到明年1月之前都不會被討論。

外界推測勞資對立的核心問題在於自由球員年資、利潤拆帳、薪資仲裁的方面。依照前一版的規定，球員在大聯盟服役滿6年才可取得自由球員資格，或是在滿6年之前被球團提前釋出。

棒球作家Travis Sawchik曾經分析，以2019年來統計，職棒球員平均登上大聯盟的生涯僅有3.71年，薪資中位數55.8萬美元（依照當年匯率為新臺幣1729萬），不僅平均生涯比起2003年的4.79年大幅下降，也表示半數大聯盟球員年薪不滿56萬美元。

美媒《Belleville News-Democrat》專欄指出，一般球迷批評這是「千萬富翁與億萬富翁」的戰爭，兩邊從外界看來都是貪婪的有錢人而已。不過球員工會是要為弱勢球員著想的，包括許多在小聯盟浮浮沉沉、辛苦拚到大聯盟又被6年資歷的規則綁住，那些沒有分得合理利潤的球員。

大聯盟總裁強調封館與罷工完全不同，封館仍有助於談判加速。聯盟過去發生5次罷工、4次封館（包括今年），罷工往往造成大量比賽損失，1994年那次各隊合計損失938場比賽，然而前3次封館都未影響到例行賽。