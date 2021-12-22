新北市住都中心今宣布，與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等五大專業機構成立「新北都更大聯盟」，盼結合民間力量，擴大都更的量能。

新北市30年以上老屋高達76萬戶，占比超過4成，居住安全堪憂。（陳慰慈攝）

住都中心董事長陳純敬表示，一般都更案快的話5到6年，慢的話要10年，社會物價等變動風險，投資人無法掌握，為保有利潤會把這些風險納入投資考慮，他以永和大陳社區單元3為例，由住都中心整合來做，包含違建物、搬遷輔導等增加投資者不確定風險因素，都由住都中心承擔，確定後再請營造商或建設公司投資興建，建築期程能比較固定，相對能提升投資意願。

陳純敬並強調，都更中心並非與民間都更開發者爭利，有利可圖的地區民間自然就會去找合適案子的完成，對於策略性區域、公辦都更地區或都會跟偏鄉交會區，較不具商業吸引力地方，相信透過「新北都更大聯盟」可以發揮很大的力量。

「新北都更大聯盟」成立有三個目標，一是「強化都更專業」，透過跟業界專業團體合作，可以強化住都中心在都更不同面向的專業，使都更產業更加蓬勃發展、二是「擴大都更量能」，許多社區為於市場性不佳地區，缺少業者有意願進入整合，若社區採自力更新並委託住都中心擔任管理者，專業廠商將由相關公會推派並公開遴選、三是「推廣都更和教育訓練」，未來配合聯盟中的專業團體，舉辦說明會、行銷活動跟教育課程，讓都更相關法令知識與實務做法以淺顯易懂方式推廣到新北市每個角落。

住都中心指出，新北市30年以上老屋高達76萬戶，占比超過4成，居住安全堪慮，住都中心今年1月成立迄今，負責公辦都更有永和大陳社區等5案，民辦都更有50多案持續追蹤，今年除辦理120場都更說明會，更加入由里長申請舉辦里民都更說明會，盼未來透過「新北都更大聯盟」能發揮1加1大於2的效益。