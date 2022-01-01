旅美台灣好手張育成去年球季打出9發全壘打，好成績改寫多項台將紀錄，他在新年第1天也寫下願望，新的一年要繼續跳脫舒適圈，創下自己的新紀錄，「人生最大的敵人是自己，沒有不可能只有要不要。」

印地安人隊今年將更名為守護者隊，在球隊使用舊名最後一個球季，張育成打出好成績，去年他共出賽89場，237打數敲出54支安打，包括9發全壘打，創下大聯盟台將單季全壘打最多轟紀錄。

今天他在社群媒體上寫下新年新希望，張育成先是細數2021年許多的「第1次」，包括「第一次守一壘、第一次有兒子陪伴的球季、第一次在大聯盟生涯擊出九轟全壘打、第一次燙張君雅小妹妹的頭、第一次舉行線上義賣會」。

張育成表示，2021年讓他突破自己，來到2022年，他也要繼續跳脫舒適圈，創下自己的新紀錄，「人生最大的敵人只有自己，沒有不可能只有要不要，一起加油，祝大家新年快樂。」