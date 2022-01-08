味全龍隊今年球季同樣可以網羅5名洋將，日前龍隊領隊任中傑透露，新球季可望採取雙洋砲，第2名洋砲具有美日職經驗，據了解，龍隊鎖定的是去年效力日職火腿隊的R.羅德里奎茲（Ronny Rodriguez），接近簽約共識。

29歲的R.羅德里奎茲來自多明尼加，曾在2018、19年在底特律老虎隊時升上大聯盟，2019年球季出賽84場，敲出14支全壘打、貢獻43分打點，打擊率2成21，去年轉戰日職，與火腿隊簽下一紙1年4000萬日圓合約，與王柏融成為隊友。

不過R.羅德里奎茲赴日後表現並不理想，先是受到疫情影響延後入境，在賽季過程中又受到傷勢影響，最後留下一軍出賽50場，繳出打擊率1成97、6轟成績，季後未獲續約。

龍隊今年球季有意採取雙洋砲策略，除了先前已簽下的洋砲奈許（Telvin Nash），第2名洋砲人選也浮出，R.羅德里奎茲可望來台效力，目前龍隊已簽下伍鐸、鋼龍、奈許，布里悍則是還需要解決與韓職培證英雄合約問題。