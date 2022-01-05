中職球員工會回饋列車首度駛向離島，胡金龍、楊聖均來到綠島指導當地棒球隊。（中職球員工會提供）

中職球員工會回饋列車自2013年展開後，在5日首度造訪離島，這次回饋列車由剛加盟統一獅隊的胡金龍領軍，攜手楊聖均來到綠島，與綠島公館國小師生及黑潮社區少棒隊進行文化、經驗交流。

初次來到綠島的胡金龍與楊聖均，除了覺得新鮮外，也讚嘆綠島令人放鬆的美景。午後的Mini Baseball時光，則由兩位球星擔任隊長，比賽過程中你來我往，分數僵持不下。最後胡金龍站上「左打席」，扛出一記轟向太平洋，石破天驚的兩分全壘打，最終以些微比數險勝楊聖均帶領的隊伍。

胡金龍打趣說：「2022年的首轟就獻給了綠島，真的非常幸運。」比賽中演出多次美技守備的陳

子齊同學賽後表示，球星大哥哥們都非常親切，很喜歡他們、會努力向他們兩位看齊。

賽後的球星分享座談時間，胡金龍不吝嗇地分享自己在職棒努力堅持的故事，並強調唯有不斷的練習，才能成就場上的表現；而楊聖均則分享自己發現腦部腫瘤後，開刀、復健，再重返球場的心路歷程，最後更以此次回饋列車的口號來勉勵現場小朋友，在面對任何困難時都要「勇敢出擊」，小朋友們也很暖心的齊聲祝福，期待他步步找回昔日強勢表現。

公館國小高志翔校長則表示，這是綠島首度迎接職棒球星到訪舉行回饋活動，非常難得，也希望未來透過棒球串聯起與本島學校、社區球隊的「棒球遊學」，實踐「你來陪我們打球，我們教你玩水」的交流理念。

此站活動中，綠島公館國小的藝術老師，特別設計了時下最流行的「自由織Art Weaving」課程，希望在地的孩子與球員共同發揮想像力，織出自己心目中最美的綠島風景，胡金龍與楊聖均與同學們分組合力創作，並依序分享作品的設計理念，也獲得老師的高度讚賞。