味全龍重砲捕手吉力吉撈・鞏冠連續3年參與「BE HEROES棒球訓練營」，這次與首度參加的張進德同組指導小球員打擊，但身型、長相相似的2人，今天不時被小球員叫錯，分不清是「吉教練」還是「阿德教練」。

過去一起打中華隊時，鞏冠與張進德就很常被學長錯認，鞏冠笑說：「有一次我們兩個一起走在前面，學長在後面看說太像了，我是他的5+1兄弟。」不只學長會認錯，今天也不時被小球員叫錯，「有小朋友認錯，喊阿德教練，結果發現是我。」

不過有件事小球員絕對沒有認錯，鞏冠笑著說：「他們問我是不是被宋晟睿接殺全壘打？我說：『對！就是我。』」連續3年參與訓練營，鞏冠也一路看著小球員成長，「我有認得他們啊！他們力量有變大，但長高速度有點慢。」

今年下半季才加入中職，鞏冠就繳出半季11轟的成績，明年也被期待能夠繼續展現長程砲火，休季期他也繼續加強自身，「現在在加強肩膀肌力，希望能把體態用好一點，明年能夠健康出賽，幫助在蹲捕時阻殺能好一點。」

鞏冠透露，之前10月時在台南跑壘受傷休兵一段時間，無法出賽加上台南美食誘惑，在不忌口的情況下一口氣胖了5公斤，「台南太好吃了。」近期他改變飲食習慣，減糖盡量少吃澱粉，目前已從112公斤減到106公斤，目標能再下修到100公斤，體脂也希望能降到14％。

「體能教練有給我們看美職各個位置最適宜的體脂、體重數據，捕手大概是體脂14％、體重100公斤左右。」至於是否想向好友江少慶一樣追求個位數體脂？鞏冠笑著說：「那個太極致了！」