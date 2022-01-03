富邦悍將領隊林華韋3日宣布，已與王勝偉、陽耀勳、洪聖欽3人談妥合約，另外球團也有接觸60人名單外的林威廷、張耿豪，希望能簽回他們，但林威廷明確拒絕，張耿豪則還在考慮中，林華韋說：「目前富邦戰力外補強告一段落。」

王勝偉在球季後向中信兄弟主動提出不要被放進60人契約保留名單中，盼能在自由市場中找尋更多出賽機會，陽耀勳及洪聖欽則是未被樂天桃猿放進60人名單中。

今天重訓營首日富邦共有50名球員參加，在全新教練團帶領下展開訓練。林華韋受訪時透露，富邦已與3人談妥合約，希望借助他們過往的經驗，提升內、外野及牛棚實力，3人預計在重訓營第2周加入訓練，讓教練團了解他們的身體狀況。

針對洋將的補強方面，目前確定的是洋投優瑪及前廣島外野洋砲巴提斯塔（Xavier Batista），另外還會鎖定2名先發及1位後援，至於外界關心來台年資即將滿第9年的羅力，林華韋說：「羅力的部分現在還在進行中，還沒有最後決定，他的部分會另外談，有結果會在最快時機告知大家。」