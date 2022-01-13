統一獅隊13日宣布再簽下柯瑞（Keury Mella）、羅昂（Logan Ondrusek）2名洋將，加上先前簽下的布雷克、洋砲羅薩後，目前也補齊4洋將人選。

柯瑞擁有5年大聯盟資歷，2017至2019年效力辛辛那提紅人、2020至2021年效力亞利桑那響尾蛇，MLB以中繼出賽為主，累積成績2勝0敗，自責分率 7.22。生涯小聯盟成績累計51勝50敗，自責分率3.79，三振數770次。

羅昂擁有6年大聯盟資歷，2010至2014年效力辛辛那提紅人隊、2016效力巴爾的摩金鶯，MLB累積成績21勝11敗，自責分率4.03，生涯三振數218次。2015年效力日職東京養樂多燕子隊，繳出8勝3敗，自責分率2.17，三振數91次。

柯瑞、羅昂2洋投預計二月中旬抵台報到，2022年統一獅季初4位洋將正式底定，期待全新戰力帶給獅隊新戰力，在2022球季繳出亮眼成績。