美國職業運動女力崛起，繼NBA有史上首位全職助理教練貝琪哈蒙（Becky Hammon），美國職棒也有「女力」，洋基隊小聯盟第一階1A下個賽季將由芭珂薇克（Rachel Balkovec）執掌兵符，她也成為美國職棒史上第一位小聯盟球隊女性總教練。

芭珂薇克已經向美國職棒大聯盟官網確認這個消息無誤，34歲的她過去曾在新人聯盟擔任打擊教練，在職業棒球對任教資歷已經有10年，也是美國職棒體系下首位女性全職打擊教練。

「我不是棒球圈第一個有職位的女性，但我知道這有點不同。」芭珂薇克在自己成為職棒球隊打擊教練時這麼說，「我是體育界領先的女性同胞們努力之下的產物，若有人認為我是拓荒者那很棒，希望可以為覺得這一切有可能的人製造機會。」

在新冠肺炎疫情爆發，美國職棒小聯盟2020賽季取消時，芭珂薇克還到澳洲指導澳洲棒球聯盟球隊，也是美國職棒2021年未來之星明星賽教練團成員之一，受到洋基隊球員發展部門主管瑞斯（Kevin Reese）、小聯盟打擊教練勞森（Dillon Lawson）向洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）推薦。